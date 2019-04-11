Dedektif Robyn Carter sersinin ilki: Küçük Kayıp Kız

Bazen taşıdığımız derin bir sır, her şeyin yolunda gittiği hayatımızı yerle bir edebiliyor. Dedektif Robyn Carter, nişanlısının ölümünden sonra ilk macerasını yaşıyor ve polislik mesleğindeki saygınlığını kazanmak için bu olayı çözmesi ayrıca önemli.

Küçük Kayıp Kız, dünyada 400 bini aşkın satan Dedektif Robyn Carter sersinin ilk kitabı ve “Tempolu, tansiyonu alabildiğine yüksek ve elinizden kolay kolay bırakamayacağınız bu polisiye roman, sizi iliklerinize dek ürpertecek” şeklinde sunuluyor…

KÜÇÜK KAYIP KIZ

Abigail, sevgi dolu kocası ve dünyalar tatlısı bebeği Izzy ile mükemmel bir hayat yaşıyordu. Ancak gerekte hiçbir şey pürüzsüz kıvamda mükemmel olamıyordu. Çünkü Abıgail’in derin bir sırrı vardı. Birisi bu sırrı biliyordu ve gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını istiyordu.

O gün Abıgail, korku dolu nefesler alıp veriyordu; artık çok geçti. Çoktan korktuğu başına gelmiş, küçük kızı kaçırılmıştı. Izzy’nin otoparkta bir arabadan kaçırılması olayıyla ise, Dedektif Robyn Carter ilgilenecekti.

Abıgail’in sakladığı sır hala bilinmiyordu ve birileri takip edilemeyen bir numaradan ona sürekli tehdit mesajları atıyordu. Bu arada Robyn de kendi içinde kendiyle savaşıyordu. En son içgüdülerile hareket edip nişanlısının öldürülmesine şahit olduğundan beri hayatı kararmıştı. Şimdi bir seri katilin sıradaki kurbanının küçük bir kız olmasını engellemek ve böylece mesleğindeki saygınlığını kazanmak için yeniden kendine güvenmeyi çok çabuk öğrenmeliydi.

Sırlarla dolu yaşamımızın getirdikleri ile nasıl başa çıkılır?

Küçük Kayıp Kız

Carol Wver

Profil Kitap

S.: 462

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Damla Karakuş

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