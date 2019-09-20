taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7447
Euro
6.3343
Altın
1517.02
Borsa
100236.7
Gram Altın
279.943
Bitcoin
58419.2

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

AA | 20.09.2019 - 22:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

Ankara’da yargılandığı dosyadan tahliye edildikten sonra, hüküm giydiği cezadan tutuklu yattığı sürenin mahsup edilmesi talebi kabul edilen ve tahliye edilmesi beklenen eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili olarak başsavcılık yeni tutuklama talebinde bulundu.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın 2 Eylül'de adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Ancak daha önce istanbul 26. Ağır ceza mahkemesi'nde yargılandığı davada "terör örgütü propagandası" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Demirtaş, 8 ay daha hapis cezası olduğundan cezaevinden çıkamadı.

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

MAHSUPLUK BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Demirtaş'ın avukatları; Demirtaş'ın kesinleşen 4 yıl 8 aylık cezasının, Ankara'daki ana davada tutuklu kaldığı 35 aydan mahsup edilerek, tahliyesine karar verilmesi talebiyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme bu talebi kabul etti.

DENETİMLİ SERBESTLİK BAŞVURUSU YAPILDI

Demirtaş’ın cezaevinden çıkması için avukatlar denetimli serbestlik başvurusu yaptı.

YENİ SORUŞTURMA AÇILDI

Tam da bu sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş ve bir başka eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ hakkında 6-7 ekim olayları nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklamaya sevk edildi. Demirtaş ve Yüksekdağ’ın SEGBİS yoluyla ifadelerini alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verirse hakkında mahsup kararı verilen Demirtaş cezaevinden çıkamayacak.

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

HDP Eski Eş Genel Bşakanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

1157
Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

290
Doğan Holding BDDK'ya başvurdu

Doğan Holding BDDK'ya başvurdu

160
49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

50
Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

647
Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı: Hata benim bir gaf yaptım

Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı: Hata benim bir gaf yaptım

110
Google Binali Yıldırım'a G.Saray logolu kahve ikram etti

Google Binali Yıldırım'a G.Saray logolu kahve ikram etti

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir