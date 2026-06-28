Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışını tamamlayamadı
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağını tamamlayamadı.
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Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağında heyecan yaşandı.
Drenthe bölgesindeki 4,5 kilometrelik TT Assen Pisti'ndeki yarış, 22 tur üzerinden yapıldı.
DENİZ KAZA YAPTI
ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 19. cepten başladığı yarışın 17. turunda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.
ZİRVEYİ ALONSO ALDI
Kolombiyalı sürücü David Alonso, yarışın son metrelerinde İspanyol Manuel Gonzalez'i geçerek birinci oldu.
Avustralyalı pilot Senna Agius ise üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)