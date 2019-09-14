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Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu: 2 yaralı

İki turistin bindiği deniz paraşütü, halatının kopması nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenerek palmiye ağacına takıldı, turistler ağır yaralandı.

DHA | 14.09.2019 - 19:02..
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda, sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle havalanan yabancı uyruklu Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov, yaklaşık 60 metre havalandı.

PARAŞÜTÜN HALATI KOPTU

Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'ndaki otelin bahçesindeki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağaçlarına takıldı.

Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu: 2 yaralı

20 METREDEN DÜŞTÜLER

Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri gelene kadar iki turist yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan turistler, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu: 2 yaralı

İKİ TURİSTİN DE HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Her iki turistin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı.

Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu: 2 yaralı

Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu: 2 yaralı

Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu: 2 yaralı

Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu: 2 yaralı

Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu: 2 yaralı

Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu: 2 yaralı

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