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Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu

Marmaris'te kıyı kesimindeki bazı yerlerde deniz, 4 ila 25 metre arasında çekildi. Deniz ortasında adacıklar oluşurken, bölge sakinleri endişelendi. Bir balıkçı, denizin ortasına kadar yürüdü.

DHA | 06.12.2019 - 12:36..
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridiyle Hisarönü, Söğüt, Selimiye ve Orhaniye mahallelerinde, deniz 4 ila 25 metre arasında çekildi.

İlçe merkezine 13 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkisi açıklarında, denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu.

Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu

İSKELET TEMELLERİ AÇIĞA ÇIKTI

Adacıklar martıların adresi haline gelirken, bir balıkçının denizin ortasında yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde de iskelelerin temelleri açığa çıktı. Bazı kişiler, Yunanistan'ın Rodos Adası açıkları ve Gökova Körfezi'nde, 1.5 ayda meydana gelen 1 ila 3 büyüklüğündeki 72 depremin artacağı korkusu yaşamaya başladı.

Marmaris'te deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu İZLE

SOSYAL MEDYADA 'DEPREM' KORKUSU

Sahilde oltayla balık avlayan ve yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin çekilmesiyle oluşan görüntüleri, cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyadan "Deprem mi olacak?" notuyla paylaştı.

Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu

"BU ÇEKİLMELER DEPREM VE TSUNAMİ BELİRTİSİ DEĞİLDİR"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, deniz suyunun çekildiği yerlerde inceleme yaparak, endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Beyaz, "Her sene bu çekilmelerle karşılaşıyoruz. Bazı vatandaşlar, bunu görünce büyük depremler olabileceği endişesini yaşıyor. Rodos ve Gökova Körfezi yaşanan depremlerle, Marmaris'teki deniz çekilmesinin alakası yok. Son yıllarda deniz çekilmeleri çok arttı. Bunun bir nedeni, atmosferik basınç olayları. Havaya bakarsanız kış aylarında yaz mevsimi yaşıyoruz. Alçak basınç olduğu kış mevsimlerinde, çekilmeleri daha fazla hissediyor ve görüyoruz. Bu çekilmeler deprem ve tsunami belirtisi değil." dedi.

Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu

Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu

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