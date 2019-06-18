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Deniz Ülke Arıboğan AK Parti’nin stratejisini değerlendirdi

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde dekanlık yapan Prof. Deniz Ülke Arıboğan, AK Parti’nin hamlelerini kazanmaktan uzak gördü.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 22:56..
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Deniz Ülke Arıboğan AK Parti’nin stratejisini değerlendirdi

23 Haziran seçimlerine artık sayılı günler kala yarışın iki büyük adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu son hamlelerini yaparken, Pazar akşamki yayın sonrası konuşulanlar İstanbul’dan çok adaylar oldu.

Uluslararası İletişim alanında önemli bir isim olan ve politik psikoloji üzerine de çalışmalar yapan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan özellikle adayların canlı yayın buluşmasından sonra sürdürülen propaganda faaliyetlerini mercek altına aldı.

“ROLLER VE ÖZNE DEĞİŞMİŞ”

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboağan Twitter hesabından özellikle AK Parti’nin Ekrem İmamoğlu’na karşı yürüttüğü kampanyayı eleştirdi ve şu paylaşımları yaptı:

Deniz Ülke Arıboğan AK Parti’nin stratejisini değerlendirdi

Deniz Ülke Arıboğan AK Parti’nin stratejisini değerlendirdi

Deniz Ülke Arıboğan AK Parti’nin stratejisini değerlendirdi

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