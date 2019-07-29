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Denizden çıkan atıklar görenleri şaşırttı

Balıkesir'de yapılan deniz temizliğinde, bir römorku dolduracak kadar atık çıkartıldı.

İHA | 29.07.2019 - 10:49..
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde deniz temizliği yapıldı. Dalgıçların denizden çıkardığı malzemeler görenleri şaşırttı.

DENİZDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Erdek limanında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat kadar devam eden etkinlikte, dalgıçlarca denizden çıkarılan atıklar görenlere şok etkisi yarattı.

8 dalgıcın yer aldığı deniz dibi temizliği, Erdek çay bahçeleri önündeki limanda gerçekleştirildi.

Denizden çıkan atıklar görenleri şaşırttı

BİR RÖMORKU DOLDURACAK EŞYA

Dalgıçlar denizden araç lastiği, cam şişeler, sandalye, yangın tüpü, tabak, bıçak gibi bir römorku dolduracak kadar atık çıktı.

Denizden çıkan atıklar görenleri şaşırttı

HALKIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

İlçedeki halk büyük bir ilgiyle denizden çıkanarı izledi.

Denizden çıkan atıklar görenleri şaşırttı

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