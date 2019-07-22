taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6813
Euro
6.3751
Altın
1425.41
Borsa
101015.96
Gram Altın
260.681

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde denizden dönerken otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 1'i bebek 4 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA | 22.07.2019 - 16:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Kırcasalih beldesinde yaşayan ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalorifer görevlisi olarak çalışan Oğuz Kılıç, aynı kurumda güvenlik görevlisi olan eşi Simge, çocukları Belinay ve Bensu ile babası Abdullah ve annesi Ayfer Kılıç'ı alıp, Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinin Yayla köyüne denize gitti.

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gün boyu eğlenen aile, akşam saatlerinde evlerine dönmek üzere Oğuz Kılıç'ın kullandığı 22 DN 852 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak otomobil, Uzunköprü ilçesinin girişinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobilde Simge Kılıç (35), Bensu Kılıç (1), Ayfer Kılıç (60) ve Abdullah Kılıç (65), hayatlarını kaybetti.

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Oğuz Kılıç ve Belinay ise kazadan yaralı kurtuldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Belinay'ın durumunun ağır, Oğuz Kılıç'ın ise iyi olduğu öğrenildi.

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Kazada yaşamını yitiren Simge, Bensu, Ayfer ve Abdullah Kılıç'ın cenazeleri bugün Uzunköprü Devlet Hastanesi'nden alınarak, yaşadıkları Kırcasalih beldesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada Edirne Müftüsü Emrulllah Üzüm'ün okuduğu dualarla helalik alındı.

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Duaların okunması sırasında gözyaşı sel gibi aktı. Öğle namazına müteakip belde mezarlığına götürülen cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Denizden dönerken kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Bensu bebek, annesi Simge Kılıç'ın yanındaki mezara defnedildi. Defin sırasında, ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

459
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

154
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

181
'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın ifade verdi

'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın ifade verdi

145
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

115
İstanbul'da yaşayan kaçak Suriyelilere son uyarı

İstanbul'da yaşayan kaçak Suriyelilere son uyarı

366
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir