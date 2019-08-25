Gündoğdu Mahallesi’nde 2014 yılında meydana gelen heyelan sonrası 420 konut ve 120 iş yeri boşaltılarak mahalle tamamen yıkıldı. Mahallenin ortasında bulunan Kırcataş Camisi ise tarihi olduğu için kapısına kilit vurularak ibadete kapatıldı.

Denizli'de 2 asırlık cami kaderine terk edildi

HER AN YIKILABİLİR

O tarihten bu yana atıl durumda bekleyen camide herhangi bir restorasyon çalışması yapılmazken, cami adeta yıkılma durumuyla karşı karşıya geldi.

CAMİ BAHÇESİNDE ALKOL ALIYORLAR

Duvarlarının büyük bir bölümünde çatlaklar oluşan ve sıvaları dökülen caminin ayrıca camlarının da kırıldığı gözlendi. Caminin duvarlarına yazılan yazılar ise sorumsuzluk ve duyarsızlığın ‘bu kadarı olmaz’ dedirtti.

Bazı vatandaşların iddialarına göre ise özellikle akşamları cami bahçesinde alkol alındığı belirtildi.

Caminin içinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan şamdan, avize ve halıların ise Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından götürüldüğü öğrenildi.

İLÇE SAKİNLERİ: CAMİ RESTORE EDİLSİN

Vatandaşlar caminin bu halde olmasına tepki göstererek, caminin bir an önce restore edilmesini istiyor. Caminin ilçenin ilk ibadethanesi olması açısından kendileri için manevi değerinin de yüksek olduğunu ifade eden ilçe sakinlerinden Nuri Duatepe, mahalle yıkılacak denildiğinde ilk olarak caminin ilk olarak halılarının kaldırıldığını söyledi.

Caminin ilk merkezi cami olduğunu hatırlatan Duatepe, caminin restore edilmesinin herkes tarafından dört gözle beklendiğini ifade etti.

Adeta kaderine terk edilen cami restore edilerek yeniden ibadete açılacağı günleri bekliyor.