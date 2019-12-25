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Denizli'de 6 bacaklı kuzu doğumu

Tavas'ta bir koyun, 6 bacaklı kuzu doğurdu.

İHA | 25.12.2019 - 15:42..
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Denizli’nin Tavas ilçesi'nde hayvancılıkla uğraşan Yıldıray ve Zübeyde Tahta çiftine ait koyun, 3 kuzu doğurdu.

Doğan kuzulardan biri, 6 bacaklı olarak dünyaya geldi. 6 bacaklı kuzuyu görenler şaşkına döndü.

DOĞDU AMA YAŞAMADI

Çiftlik sahipleri, hemen veteriner hekim çağırdı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde, kuzunun diyafram zarının oluşmadığı tespit edildi. Kuzu bir süre sonra hayatını kaybetti.

Olayın kendilerini şaşırttığını ifade eden Zübeyde Tahta, “İlk defa mera değişimi yaptık. İki tane engelli kuzumuz oldu. Bir tanesi 6 ayaklı. O yaşamadı. Diğeri hayatta.” dedi.

Denizli'de 6 bacaklı kuzu doğumu


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