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Denizli'de annesinin bıraktığı bebek koruma altında

Annesi tarafından sığındıkları eve terk edilen 3 aylık kız bebek, devlet korumasına alındı.

İHA | 18.12.2019 - 13:25..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 271 Sokak’ta, Suna B. (29) isimli kadın birkaç gün önce soğuk hava sebebiyle bir eve sığındı.

3 AYLIK BEBEĞİNİ BIRAKIP KAÇTI

Sabah saatlerinde otomobil ile evden çıkan kadın, bir daha geri dönmedi. 3 aylık olduğu tahmin edilen ve kimliği olmayan kız bebeğin annesi geri dönmeyince ev sahipleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 112 Acil Servis'ten bebek için yardım istedi. Bebek, ardından olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahedeye alındı.

Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet korumasına alındı -1

ANNE BEBEĞİ İSTEMEDİ

Olaydan sonra kaçan ve eşinden yaklaşık bir ay önce ayrılan anne ise Çivril ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan anne ilk ifadesinden bebeği istemediğini söyleyerek, sorunlu bir lohusalık dönemi geçirdiğini ve yine bu dönemde kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu belirttiği öne sürüldü. İfadesinde bebeğini sağlık ve maddi koşullardan dolayı istemediğini yenileyen anne Suna B., sonrasında serbest bırakıldı.

BEBEK SEVGİ EVİ'NE YERLEŞTİRİLDİ

Olayın ardından Denizli Valiliği’nin talimatı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün gece bebeği hastaneden alarak devlet korumasın aldı. Kız bebek şimdi kuruma bağlı Sevgi Evleri’nden birine yerleştirilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet korumasına alındı -2

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