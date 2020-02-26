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Denizli'de bıçaklı gasp zanlısı yakalandı

Merkezefendi ilçesinde, annesinin emekli maaşını çeken Dudu Başarıcı (54), gündüz vakti sokak ortasında bıçakla gasbedildi.

DHA | 26.02.2020 - 17:06..
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Denizli'nin  Merkezefendi ilçesinde annesinin emekli maaşını bir banka şubesine ait ATM'den çeken Dudu Başarıcı, İlbade Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıktı.

175 Sokak'a geldiği sırada Başarıcı'nın önü, yanına yaklaşan bıçaklı bir kişi tarafından kesilip, içinde 2 bin lira bulunan çantası gasbedildi.

Şüpheli, koşarak olay yerinden kaçarken yaşadığı şoku üzerinden atan Başarıcı, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu.

Kadını sokak ortasında güpegündüz gasp etti VİDEO

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Polis, Başarıcı'nın verdiği eşkalden yola çıkıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yakındaki bir evin güvenlik kameraları tarafından, olay anının anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelinin, 24 yaşındaki Y.P. olduğu belirlendi.

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UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

Polis şüpheli Y.P.'nin olayın ardından arkadaşları Ş.G. (24) ve M.E. (40) ile Antalya'ya gittiği tespit etti.

Şüpheli Y.P.'nin tekrar Denizli'ye döneceği bilgisine ulaşan polis, şehrin girişinde bulunan kontrol noktasında önlem aldı. Bugün sabah saatlerinde Y.P.’nin içinde bulunduğu otomobil durdurulup, yanındaki 2 kişi arkadaşı ile gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 20 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerini ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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