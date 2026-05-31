Denizli'de Buldan Barajı doldu, bölgeye hayat geldi

Bu yıl etkili olan bereketli yağışlar, kurumaya yüz tutan barajlara yeniden hayat verdi.

Yurt genelinde barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin sevindirici haberler artarken, bir güzel haber de Denizli'den geldi.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ, VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar sayesinde Buldan Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi ve bölge yeniden canlandı.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Buldan Barajı çevresindeki piknik alanlarına akın etti.

BARAJ ÇEVRESİNDE DOĞAL YAŞAM YENİDEN CANLANDI

Doğayla iç içe vakit geçiren vatandaşlar, yükselen su seviyesinin bölgeye ayrı bir güzellik kattığını ifade etti. Baraj çevresindeki doğal yaşamın da yeniden canlandığı gözlemlendi.

"CANLILIK KATTI"

Ailesiyle birlikte piknik yapmak için baraj çevresine gelen Mücahit Saraç, "Barajın dolu olması çok güzel. Çevresine de ayrı bir canlılık kattı. Ailece huzurlu şekilde dinlenme imkanı bulduk." dedi.

Sakin yapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Buldan Barajı, yalnızca tarımsal sulamaya katkı sunmakla kalmıyor, vatandaşlara dinlenme ve piknik yapma fırsatı da sağlıyor.

19 BİN 300 DEKARLIK TARIM ARAZİSİNE SU VERİYOR

Öte yandan yaz aylarında kapalı sistem sulama yöntemiyle binlerce dekarlık üzüm bağının su ihtiyacını karşılayan Buldan Barajı'nda sistemin devreye alınmasıyla birlikte sulanan alan miktarı da önemli ölçüde arttı.

Daha önce 6-7 bin dekarlık alan sulanabilirken, kapalı sistem sayesinde bugün toplam 19 bin 300 dekarlık tarım arazisine su verildiği öğrenildi.