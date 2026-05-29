Denizli'de cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Denizli'de yol kenarında yürürken cipin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Zafer Acar'a sürücüsü henüz öğrenilemeyen cip çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Acar için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Acar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)