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Denizli'de çuvalın içinde köpek bulundu

İlçede gerçekleşen olayda, çuvalın içinden çıkan köpeklerden birinin ölü olduğu görüldü.

İHA | 23.07.2019 - 12:34..
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Denizli'nin Çameli ilçesinde ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde biri telef olmuş, 3'ü havasızlıktan ölmek üzere olan 4 köpek bulundu.

ÇUVALDAKİ KÖPEKLERİ VATANDAŞ FAR ETTİ

Denizli'nin Çameli ilçesi Çöplük mevkiinde ormanlık alanında Abbas Akyol, çalıların arasında bir çuval fark etti.

İçinde bir şeylerin hareket ettiğini gören Akyol, yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı.

Denizli'de çuvalın içinde köpek bulundu

KÖPEKLERDEN BİRİ ÖLÜ BULUNDU

Çuvalı açan Akyol, biri ölü diğerleri de havasızlıktan ölmek üzere olan 4 köpek yavrusuyla karşılaştı.

Denizli'de çuvalın içinde köpek bulundu

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Evinin yakınında barınak yapıp baktığı köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Abbas Akyol, köpekleri sahiplenecek bir hayvansever aradığını belirtti.

Yaşanan olay, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Denizli'de çuvalın içinde köpek bulundu

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