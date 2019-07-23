Denizli'de çuvalın içinde köpek bulundu

Denizli'nin Çameli ilçesinde ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde biri telef olmuş, 3'ü havasızlıktan ölmek üzere olan 4 köpek bulundu.

ÇUVALDAKİ KÖPEKLERİ VATANDAŞ FAR ETTİ

Denizli'nin Çameli ilçesi Çöplük mevkiinde ormanlık alanında Abbas Akyol, çalıların arasında bir çuval fark etti.

İçinde bir şeylerin hareket ettiğini gören Akyol, yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı.

KÖPEKLERDEN BİRİ ÖLÜ BULUNDU

Çuvalı açan Akyol, biri ölü diğerleri de havasızlıktan ölmek üzere olan 4 köpek yavrusuyla karşılaştı.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Evinin yakınında barınak yapıp baktığı köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Abbas Akyol, köpekleri sahiplenecek bir hayvansever aradığını belirtti.

Yaşanan olay, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.