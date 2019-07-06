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Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

Otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye 7 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu, aracı da trafikten men edildi.

AA | 06.07.2019 - 04:20..
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Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 48 LC 381 plakalı otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü görüp aracı durdurmak istedi.

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

DUR İKAZINA UYMAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polisin dur ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaştı.

Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından trafik polisleri, otomobili, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu.

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

SÜRÜCÜYÜ BULDULAR, CEZAYI KESTİLER

Daha sonra sürücü F.T'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı.

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

EHLİYET GİTTİ, ARAÇ MEN EDİLDİ

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

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