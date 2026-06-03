Denizli'de kauçuk fabrikasında yangın çıktı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dumanlar yükseldi.

Kale Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALEYE BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdüğü aktarıldı.

GÖKYÜZÜNÜ KARA DUMANLAR KAPLADI

Öte yandan fabrikadan yükselen siyah duman, kentin birçok yerinden görülüyor.