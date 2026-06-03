Denizli'de kauçuk fabrikasında yangın çıktı
Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dumanlar yükseldi.
Kale Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALEYE BAŞLADI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdüğü aktarıldı.
GÖKYÜZÜNÜ KARA DUMANLAR KAPLADI
Öte yandan fabrikadan yükselen siyah duman, kentin birçok yerinden görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)