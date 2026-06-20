Denizli'de seralar ve tarlaları dolu yağışı vurdu

Denizli il genelinde gün boyu etkili olan sağanak yağış, doluya döndü.

Çameli ilçesinin Kolak Mahallesi'nde etkili olan dolu adeta beyaza bürüdü.

İlçenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan mahallede, yazlık domates ve sebze yetiştirilen seralar afetten zarar gördü.

ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR

Yaşanan afetin ardından mahalledeki tabloyu değerlendiren Kolak Mahallesi Muhtarı Yılmaz Nebiçavuşoğlu, "Denizli'nin her yerine yağmur yağdı ancak bizim bulunduğumuz bölgede yağış bir anda şiddetli doluya döndü ve çok hızlı bir şekilde yer beyaza büründü.

Gözümüz gibi baktığımız seralarımız, meyve ağaçlarımız ve açık tarlalardaki tüm meyve ile sebzelerimiz büyük hasar gördü.

Aylarca verilen emek, dakikalar içinde ziyan oldu. Yetkililerden üreticimize destek olmalarını bekliyoruz." Dedi.

Bölgede yaşanan dolu yağışının ardından üreticiler bekleyişe geçti. Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede seralar, açık tarlalar ve meyve bahçelerinde kapsamlı bir hasar tespit çalışması gerçekleştirmesi bekleniyor.

Üreticiler şimdi yaralarının sarılması için yetkililerden gelecek desteği bekliyor.