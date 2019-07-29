Denizlili anne, kızının ve kendisinin geçimini sağlıyor

Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Ümmü Akça'nın yaşam mücadelesi, tüm kadınlara örnek olacak cinsten...

10 yıl önce eşiyle ekonomik sorunlar yaşayan ve 1 liralık çorap parası yüzünden eşinden boşanan Ümmü Akça, o tarihten itibaren hayata tutunmak için iki elle çalışıyor.

EL ÖRGÜLERİ YAPARAK GEÇİMLERİNİ SAĞLADI

Akça, eşinden ayrıldıktan sonra bir süre maddi zorluk çekmeye başlayınca geçimi sağlamak için iş aramaya başladı. Bu sırada kızı, annesine el örgüleri yapıp satma fikrini söyledi. Bunun üzerine Akça, şiş ve yün yumağı alarak yelek ördü.

Daha sonra ördüğü yelekleri, ‘el emeği pazarı’na götürerek satmaya başladı. Yeleğin ardından patik, kaşkol, tişörtlerin üzerine nakış ile işleme yapmaya başlayan Akça işlerini genişleterek daha çok para kazanmaya başladı.

KIZI ÜNİVERSİTE OKUDU, KENDİ SİGORTA PRİMİNİ ÖDEDİ

57 yaşındaki Akça, kazandığı para işle hem emeklilik için sigorta primini ödedi hem de kızını üniversitede okuttu hem de evlendirdi.

Bir kadın olarak ayakta durabilmenin mutluluğunu yaşayan Akça, halen geçimini pazarda sattığını ürünlerle sağlamaya devam ediyor.

EŞİMDEN BOŞANDIM

Eşiyle maddi sıkıntılardan dolayı ayrıldığını ve sonrasında sıkıntıların artarak devam ettiğini belirten Akça, “Ailedeki geçimsizlikler, maddi durum sıkıntıları eşimin bize bakmaması, kızımı desteklememesi, bana maddi manevi onay vermediğinden dolayı biz ayrılmak zorunda kaldık. Ben hem çalıştım hem kızımı okuttum hem bu işe devam ettim.” dedi.

Eşinin kendisine bakmadığını öne süren Akça, “Çorabım eskidikten sonra kızım kendi çorabını verdi. Kızımın verdiği çorap da eskiyince eşimden para istedim, 'Ayağımdaki çorap kızın o da eskidi, bana para ver 1 lira’ dedim, vermedi. Ondan sonra biz kararımızı verdik, bu evde duramayacağımızı anladık ve eşimden boşandım.” diye konuştu.

ŞİMDİKİ HAYATIM DAHA GÜZEL

Emekleri ile geçindiklerini söyleyen Akça, bu arada kızını da okutup evlendirdiğini dile getirdi. Akça hayata karşı hem dik durduğunu kaydederek, "Kızım evlendi, yine aynı devam ediyor ayaklarının üstünde duruyor. Ben de aynı dimdik yıkılmadım ayaktayım. Hiçbir zaman da yıkılmam. Kendimiz emek çekiyoruz kazandığımız cebimize giriyor. Başka bir şeyimiz yok.” ifadelerini kullandı.

Şimdiki hayatından daha memnun olduğunu vurgulayan Akça, "Şimdiki hayatım emekliliğimle birlikte daha güzel. Boyun fıtığından ameliyat olduğum için ara verdim ama 3 ay durabildim çalışmadan. Evde çalışarak sigortamı yaptırdım. Kızım 1, 5-2 seneyi geçti sigortasını kendisi yatırıyor. İnşallah ben gibi kızım da emekli olacak. Herkes beni örnek alsın. İşi sağlam tutsunlar sağlam başlasınlar.” dedi.