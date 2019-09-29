Deprem sonrası toplantı daveti İmamoğlu'na soruldu

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası siyaset ikiye ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD'da yapılan toplantıya çağırılmadığı iddiaları gündemdeydi.

Hükümet, İmamoğlu'nun toplantılara davet edildiğini ancak iştirak edilmediğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk toplantıya davet edildiğini ve katıldığını söyledi.

İKİNCİ TOPLANTIYA ÇAĞIRMADILAR

İmamoğlu, ikinci AFAD toplantısına ise çağırılmadığını söyledi.

İBB Başkanı, "Beni hiç kimse çağırmadı, çağırsalar giderdim" ifadelerini kullandı.

NEDEN SESSİZ KALDI

İmamoğlu, "Beni davet ettiler, etmediler. Bu polemiğin içerisine gimek istemem. Ama benim bu sözümü, sanki çağırıldı da gitmedi gibi yönetmeye çalıştıkları için cevap vermek zorunda kaldım. Suskunluğum, devlet terbiyemin nedenidir. Konu insanların canı söz konusudur, suskunluğum bu yüzdendir." diye devam etti.

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GENEL SEKRETER NASIL KATILDI

Ekrem İmamoğlu, "Siz çağrılmadıysanız genel sekreter nasıl katıldı" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bir gün önce AFAD'ın 28 birim başkanı var. 28 birim başkanından rapor alacağım diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı 28 birim başkanını davet ediyor. Ben de genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesini istedim. Ama 28 birim başkanından biri itfaiye daire başkanı diğeri defin işlemleri daire başkanı" dedi.

BAKAN SOYLU: YERİ BİLE HAZIRDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, İmamoğlu'nun oturacağı yerin bile hazır olduğunu ancak kendisinin toplantıya katılmadığını söyledi.