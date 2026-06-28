Depremin vurduğu Venezuela'da zamana karşı yarış

Venezuela’da çarşamba günü yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerde can kaybı yükselmeye devam ediyor.

Venezuela'da can kaybı bin 430'a, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e yükselirken enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor.

Ellerindeki fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve duvarlara astıkları kayıp ilanlarıyla yakınlarını arayan Venezuelalılar, enkaz başından ayrılamıyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Yakınlarından gelecek haberi gözyaşları içinde bekleyen aileler, yetkililerden arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti.

Evleri yıkılan depremzedeler; stadyumlar, spor salonları ve belediyelere ait sosyal tesislerde barınmaya başladı.

LOJİSTİK DESTEK KENT MERKEZİNDE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Venezuela'nın farklı bölgelerinin yanı sıra diğer ülkelerden gönderilen insani yardımlar ile vatandaşların kendi araçlarıyla bölgeye ulaştırmaya çalıştığı lojistik destek, La Guaira otoyolu ve kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.

Güvenlik güçleri, hükümetin afet bölgesine izinsiz girişleri yasaklayan kararını hatırlatarak La Guaira otoyolunu trafiğe kapatsa da kente akın eden kalabalığın oluşturduğu yoğunluğu önleyemedi.

PERSONEL SAYISININ ARTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Enkaz başında yakınlarından gelecek haberi bekleyen Venezuelalılar, yaptıkları açıklamada, arama kurtarma personeli sayısının artırılması ve bölgeye takviye ekiplerin sevk edilmesi taleplerini dile getirdi.

Yıkılan evinin enkazı önünde bekleyişini sürdüren Chesica Calderon, ailesinden 5 kişinin enkaz altında olduğunu söyledi.

"BENİM AİLEM HALEN ENKAZ ALTINDA"

Calderon, "Kayınbiraderim ve eşi, kaynanası ile kızı enkaz altında kaldı. Ellerimizle kazıyoruz, makineler henüz gelmedi. Çok şiddetli bir deprem oldu, çıkabilenler çıktı, çıkamayanlar enkaz altında kaldı. Dün 12 yaşındaki bir çocuğu sağ kurtarmayı başardılar. Bizim yanı başımızdaki bir evden de yetişkin birini çıkardılar ancak benim ailem halen enkaz altında." dedi.

Enkaz başında bekleyen bir diğer depremzede Teresa Lopez de aile yakınlarının bir an önce enkazdan çıkarılması için endişeli bekleyişini sürdürdüğünü ifade etti.

"YAŞAYACAKLARINA DAİR UMUDUMUZ KALMADI"

Lopez, "Kardeşim, 3 oğlu ve 2 kızıyla enkaz altında kaldı. Kızlar 9 ve 12 yaşında. Yaşayacaklarına dair umudumuz kalmadı ancak en azından cenazelerine ulaşmak istiyoruz. Bugün makinelerin getirileceği ifade edildi, yani sabırla beklemek gerekiyor. Yaşadıklarımız kelimenin tam anlamıyla korkunç, ne diyebilirim ki." ifadelerini kullandı.