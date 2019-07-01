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Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

Alman Der Spiegel, yayınladığı bir analizde Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi kariyerlerini kıyaslayarak İmamoğlu’nun gelecek seçimlerde cumhurbaşlığına aday olabileceğine yer verdi.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 11:21..
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Yenilenen İstanbul seçimlerinin, yabancı medyadaki yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Alman Der Spiegel’de kaleme alınan bir köşe yazısı, 23 Haziran’da ikinci kez seçim galibiyeti yaşayarak İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi kariyerlerindeki benzerliklere dikkat çekti.

"ROLLER TERSİNE DÖNDÜ"

Erdoğan’ın dışlanmış ve ezilmişlerin sesi olarak doğduğunu ve İstanbul Belediye Başkanlığıyla başlayan yükselişinde her zaman mazlumların sesi olduğuna yer veren Spiegel, Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’ta kazandığı seçimlerden sonra mazbatasının elinden alınmasıyla benzer bir sürece girdiğini ifade etti.

Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

"İMAMOĞLU YENİ ERDOĞAN'DIR"

Ekrem İmamoğlu’nun haklı galibiyetinin elinden alınmasıyla rollerin tersine döndüğünün belirtildiği yazıda, mağdur edilen İmamoğlu’nun, Erdoğan için çok önemli bir rakip haline geldiğine de yer verildi.

Gazete, Türk halkının her zaman mağdurun yanında olduğunu belirterek"Aslında İmamoğlu, yeni Erdoğan’dır" benzetmesini yaptı.

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