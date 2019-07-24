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Alman devi Deutsche Bank 3.1 milyar euro zararda

Deutsche Bank, 3.1 milyar euro zararda olduğu için 18 bin çalışanın işine son vereceğini açıkladı.

DHA | 24.07.2019 - 16:05..
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Alman devi Deutsche Bank 3.1 milyar euro zararda

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank; nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde, yapılan 3.4 milyar euroluk masraflar etkisiyle 3.1 milyar euro zarara girdi.

DÜNYA ÇAPINDA 18 BİN ÇALIŞANINI ÇIKARACAK

Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, açıklanan zarar sonrasında dünya çapında 18 bin çalışanın işine son verilerek masrafları azaltma yoluna gidileceğini söyledi.

BÜYÜK ZARARA GİRDİ

Deutsche Bank’ın gelirleri yüzde 5,9 düşüşle 6.2 milyar euroya gerilerken, faiz dışı masrafları yıllık yüzde 20,8 artışla 7 milyar euroya yükseldi. Bankanın gelir vergisi giderleri yüzde 16,4 artışla 2.2 milyar euroya yükseldi.

Alman devi Deutsche Bank 3.1 milyar euro zararda

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