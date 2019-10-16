Devlet Bahçeli sakallarını kesti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 22 günlük tedavi sürecini geride bıraktı.
Pazartesi günü mesaisine başlayan MHP Lideri, partisinin genel merkezinde ilk kez sakallı bir şekilde objektiflere poz verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından MHP Lideri'nin fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğraflar; Devlet Bahçeli'nin sakallarını kestirerek eski günlerine döndüğü görüldü.
"DEVLET BAHÇELİ DEMEK.."
Semih Yalçın, paylaşımında "MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; siyasette kültürel ve geleneksel değerlerimizin mümtaz bir temsilcisi; yüksek ahlak, fazilet ve metanet timsalidir. Devlet Bahçeli demek, politikada seviye ve istikrar demektir. Devlet Bahçeli demek, ilim ve irfan demektir." ifadelerini kullandı.