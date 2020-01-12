Devlet Bahçeli'den Libya politikasına tam destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin düzenlediği kampın kapanış oturumunda kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri, Türkiye'nin Libya'ya konusunda attığı adımlara karşı çıkanlara sert bir dille cevap verdi.

"NE İŞİMİZ VAR SURİYE'DE, NE ARIYORUZ LİBYA'DA DİYENLER..."

Devlet Bahçeli, "Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da diyenler, görevli ve taşeron değillerse, kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir. Bunlar, değil devlet yönetmeyi, kendilerini bile yönetmekten mahrum kalmış densizlerdir. Muhalefet yapmayı, Türkiye'yi muhaliflikle, yabancılara muhbirlikle karıştıran ve kaynaştıran siyasi maskaraların tekne gibi rotalarını kaybettiği ortadadır.

Türkiye'nin olmadığı bir Orta Doğu'yu ya da Akdeniz tablosunda kuşun, kurdun, karıncanın bile hayat hakkı olmayacaktır. Aynı şey, Balkanlar ve Kafkaslar için de geçerlidir." şeklinde konuştu.

CHP-HDP-İP

Bilindiği üzere CHP, HDP, ve İyi Parti Türk askerinin Libya'ya gitmemesi için Meclis'e gelen tezkereye hayır oyu vermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk askerinin Libya'ya gitmesinin bölgeye fayda sağlamayacağını savunmuştu.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI

Devlet Bahçeli, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ise, şunları söyledi: "İran'ın bu ülkedeki en kilit isminin öldürülmesi bütün olumsuzlukların hesaplandığını da göstermektedir. Herhangi bir ülke suçlu gördüğü bir devlet görevlisine saldırırsa adalet ve hukuk rafa kalkar orman kanunları geçerli olur. Trump'un suçlu bulup öldürdük demesi tam bir kırılmadır. Madem suçluydu suçlunun nasıl yargılanacağı hangi hukuki işlemlere muhatap kılınacağı herkesin bildiği bir husustur. Bana göre suçlu ölmesi demek barbarlıktır, eşkiyalıktır. Suçu belirleyip suçluyu cezalandırmak hiçbir ülkenin haddi değildir. ABD Başkanı'nın Kasım Süleymani'yi savaşları önlemek için öldürdük ifadesi uluslararası hukuka aykırıdır."