19 Mayıs'ın 100 yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Samsun'da buluştu.

Devlet erkanı Samsun'da bir araya geldi ViDEO

100. YIL RUHU HATIRLATILDI

Milyonlarca vatandaşın katıldığı kutlamalarda verilen mesajlarla,Türk milleti ve devletinin birlik ve beraberliği dünyaya duyuruldu.

Düzenlenen etkinliklerle, kurtuluş ruhu 100 yıl sonra tekrar hatırlandı.

ERDOĞAN: BİZİM DEVLETİMİZ HEP TEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Biz kökü tarihin binlerce yıllık derinliklerine ulaşan bir millet ve devletiz. Gazi Mustafa Kemal, 1 asır önce bugün herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subaylarından biri olarak Samsun'a ayak bastı. İsmi, bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da bizim devletimiz hep tektir.



Osmanlı, Balkanlar'dan çekilirken tarihin en büyük soykırımı bizim milletimize uygulandı."

"BU TÜR YILDÖNÜMLERİ ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Daha önce Çanakkale zaferimizin 100. yılını muhteşem şekilde kutladık. Bu tür yıldönümleri ülkeler için gelecek hedeflerini gözden geçirme vesilesidir. Biz de bu yıl Samsun'a çıkışla başlayıp, Amasya Genelgesi'ni, Sivas Kongresi'ni, Erzurum Kongresi'ni coşkulu bir şekilde anacağız. 23 Nisan'ın 100. yılında TBMM ile ilgili muhasebemizi yaparken, bu çatı altında alınan bazı kararları enine boyuna konuşacağız. Türkiye'yi yıllarca darbeler, krizler, kutuplaşmalar, boş işler peşinde koşturup tarihinden medeniyetinden ayırma çabalarını kritik edeceğiz.

Cumhuriyet tarihinin en iddialı demokrasi ve kalkınma hedeflerini işaret eden 2023 vizyonu bugüne kadar hep kılavuzumuz oldu. Bununla birlikte son 6 yılda üst üste yaşadığımız badirelerin, enerji ve kaynaklarımızı krizlere yöneltmemiz nedeniyle bizi yavaşlattığı bir gerçektir. Her şeye rağmen 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız.

"BİRİLERİ HALA SURİYELİLERİN MESELESİNİ SURİYELİLERE AİT SANIYOR"

"Birileri hala Suriye meselesini Suriyelilerin, Irak meselesini Iraklıların, Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıslıların meselesi olduğunu sanıyorsa da biz işin esasının öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz. "



