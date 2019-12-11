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DHA muhabirine saldıran 3 kişi, serbest bırakıldı

Konya'da dün 3 kişinin yaşamını yitirdiği, çöken binanın bulunduğu bölgede ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabirine saldırıda bulunan 3 kişi, serbest bırakıldı.

DHA | 11.12.2019 - 15:02..
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Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak dün sabaha karşı 2 katlı kerpiç ev çöktü.

Enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile kendisini ziyarete gelen ve kuzen olan torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5) yaşamını yitirdi.

CANLI YAYIN SIRASINDA SALDIRI

3 kişinin enkaz altından çıkarılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez, 3 kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Konya’da çöken binanın önünden yayın yapan muhabire saldırı İZLE

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde saldırganlar C.D., E.D. ve E.D.'yi 'kasten yaralama' suçundan gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

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