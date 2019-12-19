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Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Polisin göçmen kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

DHA | 19.12.2019 - 21:07..
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Aydın'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, dün akşam üzeri yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 98 kaçak  göçmeni yakaladı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçak göçmenlerin yanındaki 2 tekne motoru ile 2 lastik bota el konuldu. Soruşturmayı derinleştiren polis, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 kişiyi, bu sabah gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adlilyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., O.K., İ.D., ve F.Y. tutuklandı. Diğer şüheliler N.Y., E.T. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yakalanan 98 kaçak göçmen ise polisteki işlemleriin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne teslim edildi.


Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı -1

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