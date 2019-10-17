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Die Zeit : Türkiye rakip mi ortak mı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında AB'nin Türkiye politikasında nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korurken Alman medyasından önemli bir Türkiye yorumunda bulunuldu.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 19:54..
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Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı 9. gününde.

Mehmetçiğimiz, bölgede sivillere hayatı zindan eden YPG'li teröristleri vurdukça sesi Avrupa'dan çıkıyor.

Özellikle ülkesinde ağırladıkları ve destekledikleri terör sevici PKK yandaşlarını el üstünde tutan AlmanyaTürkiye'nin operasyonu bitirmesi için elinden geleni yapıyor.

Hal böyle olunca Alman medyasının tek ana gündemi Türkiye oldu.

"TÜRKİYE RAKİP Mİ ORTAK MI"

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Die Zeit gazetesi, bugünkü manşetini Türkiye için attı.

Gazete, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek "Türkiye artık Rus çıkarlarının ve Amerikan buyruklarının alanı değil de, stratejik bir ortak ve Avrupa'nın rakibi olarak görülmeli. Hem rakip, hem ortak? Bu mümkün mü? Evet mümkün." dedi

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