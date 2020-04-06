Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı

Sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüse yakalanmasının ardından salgına yönelik şikayetlerinin olduğunu belirten Dilan Çıtak Tatlıses, Instagram hesabından takipçilerine üzücü haberi verdi.
"KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF ÇIKTI"
Eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik olan Çıtak, koronavirüs testi yaptırdı.
Sosyal medya hesabından test sonucunu duyuran Çıtak, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum koronavirüs test sonucum pozitif çıkmıştır." dedi.
"HASTA OLMAKTAN ÇOK KORKUYORUM"
Sevgilisi Levent Dörter'in koronaya yakalanmasının ardından korktuğunu belirten Çıtak, "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum." diyerek Intagram hesabından canlı yayın yapmıştı.