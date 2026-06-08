Dilan Polat'ın veda mesajı ortaya çıktı! "Kaderim kötü yazılmış"

Dilan Polat ve Engin Polat'ın barışma tatili, ölümle bitti.

Bir ayrılıp bir barışan Polat çifti, son olarak yeniden barıştı.

Aralarındaki buzları eriten Dilan ve Engin Polat aileleriyle birlikte tatile çıktı.

Ancak o tatilde yaşananlar, Polat ailesinin kabusu oldu.

Polatların şoförlük ve korumalığını yapan aynı zamanda aileden olan Can Polat, Çeşme'de silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

Dört kız çocuğu babası olan Can Polat'ın ölümü, herkesi derinden etkiledi.

Hesabı kapatıldı

Tartışmalar devam ederken Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Kararda hesabın aile yapısına aykırı içeriklerin yayılmasına zemin oluşturduğu ifade edildi. Meta da mahkeme kararını uygulayarak hesabı erişime kapattı.

Veda mesajı

Ancak hesabın kapanmasının ardından sosyal medyada çok konuşulan başka bir detay ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın hesabı tamamen kapanmadan önce bazı magazin hesaplarına ulaştığı ve bir veda mesajı bıraktığı iddia edildi. Gündem olan mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Herkesi çok seviyorum. Kaderim kötü yazılmış. Çocukluğumdan... Tek bir beklentim kalmadı. Sorun yok benim için, hesap vs umurumda değil. Sadece mutlu olmak istemiştim, olmadı. Herkes çok mutlu olsun, ben olamadım.'