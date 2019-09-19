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Diş hekimini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bursa’da çektirmek istediği dişinin, vurulan iğneye rağmen yeterince uyuşmadığını öne sürerek diş hekimini bıçaklayarak, ağır yaralayan zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA | 19.09.2019 - 11:54..
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18 yaşındaki Mert Demir, dişini çektirmek için Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’ne geldi.

DİŞİ UYUŞMAYINCA DOKTORU BIÇAKLADI

Diş hekimi Hamdi Gören, gence, dişini uyuşturmak için iğne yaptı. Mert Demir, dişinin uyuşmadığını söyleyerek, sinirlendi. Demir, çıkan tartışma sırasında da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, diş hekimi Hamdi Gören’i sol koltuk altından bıçakladı.

Diş hekimini bıçaklayan zanlı tutuklandı

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Olayın ardından Mert Demir, hastane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edilirken, ağır yaralanan Hamdi Gören, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Diş hekimini bıçaklayan zanlı tutuklandı

"BAŞKA TARİH SÖYLEDİ"

Mert Demir, polisteki sorgusunda dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini anlatarak, "Doktor, dişime iki defa iğne yaptı. Fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi söyledim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım." dedi.

Diş hekimini bıçaklayan zanlı tutuklandı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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