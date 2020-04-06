Dışarıya çıkmıyoruz diye bakımlı da mı olmayalım

Koronavirüs salgını yayılmasın diye hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak amaçlı evlerimizde kaldığımızdan bu yana eski alışkanlıklarımızı, hatta şikayetçi olduklarımızı bile özler hale geldik.

BUGÜNLER GEÇECEK

Her virüsün bir sonu var. Bu virüsün de tedavisi bulunacak ve bugünler geçerek, kaldığımız yerden tekrar hayata karışacağız.

MORALİMİZİ YÜKSEK TUTALIM

Önemli olan virüsün bulaşmasını önleyecek tedbirlere harfiyen uymamız ve süreç içinde moralimizi yüksek tutmamız. Bu, hem kendimiz hem de birlikte yaşadığımız ailemiz için yapmamız gereken bir savunma yöntemi aslında.

EV ŞIKLIĞI MORAL VERİR

Moralimizi yüksek tutmak için de evimizde de olsak temiz ve bakımlı olmayı elden bırakmamak gerekiyor.

Kişisel hijyenimizin başında sık sık banyo yapmanın, dişlerimizi düzenli olarak fırçalamanın geldiğini ve özellikle koronavirüsün bulaşmaması için tırnaklarımızı kesmek gerektiğini unutmayalım.

EVDE KALMAK SAÇLARI DA ETKİLİYOR

Saçlarımızın da güneşe ihtiyacı var. Ayrıca stresli günler saçların dökülmesinde etken olabiliyor. Bu günlerde saçlarımıza eczanelerde bulunan badem yağına karıştırılacak vitaminlerden kür yapmanın tam sırası.

TERLİKLERİNİZ DÜZSE BİR DAHA DÜŞÜNÜN

Ev hayatına başlamamızla birlikte ayakkabılarımızı daha az giyer olduk. Ayakkabılarımızın yerini terliklerimiz aldı. Terlikleri belki sadece evlerimizde giyebiliyoruz, ancak onların da standartları ve ayak sağlığı için olması gereken şartları var.

Bir kere tamamen düz terlikler ayağımız için hiç sağlıklı değil. Aynı şekilde ayağımızı sıkan ya da büyük gelen hele hele sivri topuklu terlikleri tercih etmememiz gerekiyor.