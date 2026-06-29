Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına kınama

Bölgede terör estirmeyi sürdürüyorlar...

İsrail ordusu, Suriye'deki askeri varlığını genişleterek Kuneytra ve Dera kırsalındaki sivil yerleşim alanlarını hem karadan hem de havadan yoğun topçu ve makineli tüfek atışlarıyla hedef aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri resmi bir açıklamayla bölgede çok sayıda "silahlı militanın" öldürüldüğünü iddia ederken, yerel kaynaklar açılan ateş sonucu sivillerin zor anlar yaşadığını ancak ölü ve yaralı sayısının henüz netleşmediğini bildirdi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera illerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğini hedef alan saldırılarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

ANLAŞMANIN İHLALİ OLDUĞU VURGULANDI

Yapılan duyuruda, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Saldırıların Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe saydığı vurgulanırken "Bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir" denildi.

ULUSLARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlık açıklamasında, Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeleri ve bölgenin istikrarını hedef alan saldırıların sona erdirilmesi çağrısı yapılarak, "Bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.