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Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de kazalar MOBESE'ye yansıdı

Sürücülerin aşırı hız, hatalı sollama ve dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

DHA | 19.06.2019 - 15:13..
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Kazaların sürücülerin, aşırı hız, hatalı sollama ve dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

ARKA TEKERİ PATLAYINCA REFÜJE ÇARPTI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil, arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir kavşakta ise sola dönüş yapmak isteyen tır, otomobile çarptı.

Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de kazalar MOBESE'ye yansıdı

OTOMOBİL VE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Bir diğer kaza ise Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde oldu. Kavşakta otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle kamyonet yan yattı.

Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de kazalar MOBESE'ye yansıdı İZLE

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE SAVRULDU

Elazığ'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobil, karşı şeride geçmek isteyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Olgunlar Mahallesi'nde ise kavşağa kontrolsüz giren motosiklet, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu görüldü.

Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de kazalar MOBESE'ye yansıdı

KONTROLSÜZ ÇIKIŞ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Bingöl'de ise Gündoğdu Kavşağı'ndaki Bingöl - Muş karayoluna Hastane Caddesi'nden kontrolsüz çıkan otomobil, hareket halindeki başka bir otomobille çarpıştı.

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