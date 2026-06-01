Diyarbakır Karakaya Barajı'nda su tahliyesi sürüyor

Bereketli yağışlar kurumaya yüz tutmuş barajlara can suyu oldu.

Bu yılın yağışlı geçmesiyle birlikte Türkiye'deki birçok barajda doluluk oranı artmış, bunun üzerine kontrollü su tahliyelerine başlanmıştı.

SU TAHLİYESİ BAŞLAMIŞTI

Bu kapsamda, güvenlik maksadıyla geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan Karakaya Barajı'nda su tahliyesi başlamıştı.

BARAJ ÇEVRESİNDEN UZAK DURMA UYARISI GELDİ

Yetkililer, Karakaya Barajı'nda da yedi yıl aranın ardından yapılan su tahliyesinin aralıklarla halen devam ettiğini ve güvenlik amacıyla baraj çevresinden uzak durulması gerektiğini açıkladı.

Halen beş kapaktan gerçekleştirilen su tahliyesinin, önümüzdeki günlerde su seviyesinin azalmasıyla birlikte azaltılması bekleniyor.