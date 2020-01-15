Diyarbakır'da 22 yıldır aranan zanlı bulundu

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1987 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Koçyiğit köyünde, Abbas İpek isimli şahsın öldürülmesi üzerine husumet başlandığı belirtildi.

Aranma kaydı bulunan ve 1998 yılından beri 22 yıldır firari durumda olan, olayların şüphelilerinden K.İ. isimli şahsın, Çermik’e bağlı Çalıtepe Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin yanında olduğu tespit edildi.

ÜZERİ KARYOLAYLA KAPATILMIŞ ÇUKURDA YAKALANDI

Belirlenen adrese operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evin oturma odasının köşesinde, 2 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde bulunan, özel olarak hazırlanmış ve üzeri karyola ile kapatılmış çukur bölmede, K.İ. kıskıvrak yakalanmıştır. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, adam öldürme suçundan aranan bir şahıs daha başarılı bir operasyon neticesinde yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."











