Diyarbakır'da 6 yıllık cinayet aydınlatıldı: 18 şüpheliden 7'si tutuklandı

Faili meçhul dosyalar bir bir çözülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Diyarbakır'da 2020 yılında gerçek Askeri Balta cinayeti, JASAT Timleri tarafından aydınlatıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dosyanın detaylarına ilişkin açıklamayı ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakanlık, cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 akraba ve köy sakininden 7'sinin tutuklandığını aktardı.

"RAPORLAR YENİDEN ANALİZ EDİLDİ"

Operasyonun detaylarını paylaşan bakanlık, ayrıca şu sözleri kullandı:

"Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 18 Eylül 2020 tarihinde Askeri Balta'nın ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili olayın faili belirlenememişti.

Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timlerince yürütülen yaklaşık 7 aylık planlı faaliyetin ardından; Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan bir 'Özel Çalışma Grubu' tarafından dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporları yeniden analiz edildi.

"18 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

İfadesine başvurulan bazı şahısların beyanlarında tutarsızlık ve çelişkiler tespit edilmesi üzerine; cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran 2026 tarihinde Dicle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Dicle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. isimli şahıslar tutuklandı.

"FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR TEK TEK ELE ALINIYOR"

JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor.

Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz.

Kahraman jandarmamızı, JASAT'ımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Dicle Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."