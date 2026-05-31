Diyarbakır'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabey, kardeşinin arabasına silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Ergani ilçesinin Çukurdere Mahallesi’nde Z.Ş., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenledi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hüseyin Şenol’un hayatını kaybettiğini, eşi Seçim Şenol’un ise ağır yaralandığını belirledi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
MORGA KALDIRILDI
Hüseyin Şenol’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)