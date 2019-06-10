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Diyarbakır'da binlerce arı ortalığa savruldu

Arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı; arılar çevredeki vatandaşları soktu.

İHA | 10.06.2019 - 10:16..
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Arı kovanlarını taşımak için yola çıkan 13 KC 303 plakalı pikap takla attı.

Kovanlarından çıkarak etrafa saçılan arıların soktuğu vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

ARI TAŞIYAN ARAÇ TAKLA ATTI

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk önce refüje çarparak takla attı. Refüjde bulunan direğe çarparak duran araçta bulunan arılar etrafa dağıldı. Kaza nedeni ile kovandan çıkan arılar, çevredeki vatandaşları soktu.

Diyarbakır'da binlerce arı ortalığa savruldu

ARILAR VATANDAŞLARI SOKTU

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, arıların soktuğu vatandaşları tedavi etti. Öte yandan kaza nedeni ile hafif yaralanan iki kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da binlerce arı ortalığa savruldu

KOVANLAR GEÇ OLMADAN TOPLANDI

Kaza nedeni ile yola savrulan arı kovanları toplanıp başka bir araca yüklendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da binlerce arı ortalığa savruldu

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