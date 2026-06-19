Diyarbakır'da bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Kooperatifler Mahallesi’nde bulunan Zümrüt Apartmanı sakinleri, bir daireden yayılan ağır koku nedeniyle durumu yetkililere bildirdi.

Şikayetler üzerine mahalle muhtarı da sürece dahil olurken, ekipler adrese yönlendirildi.

EVDE YAPILAN İNCELEME GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede, uzun süredir kullanılmadığı değerlendirilen dairenin ciddi şekilde atık ve çöp birikimiyle dolu olduğu tespit edildi.

Evden yayılan kötü kokuların hem apartman sakinlerini hem de çevre sağlığını olumsuz etkilediği belirlendi.

3 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKARILDI

Yapılan değerlendirmelerin ardından evdeki atıkların temizlenmesine karar verildi. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, daireden yaklaşık 3 kamyon dolusu çöp ve çeşitli atık malzeme çıkarıldı.

Uzun süren temizlik çalışmaları sırasında evin içinin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON YAPILDI

Atıkların tahliyesinin ardından ekipler, hem ev içinde hem de apartman çevresinde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Böylece olası sağlık risklerinin önüne geçilmesi hedeflendi.