Diyarbakır'da bir IBAN mağduru daha

Arkadaşına IBAN'ını kullandıran üniversite öğrencisi Bünyamin D.'nin başına gelmeyen kalmadı.

Mardin'de yaşayan 24 yaşındaki Bünyamin D., arkadaşı Özgür Ç.'nin banka hesaplarının bloke olması ve haczi olduğunu söylemesi üzerine talep edilen IBAN'ını verdi.

Verilen IBAN üzerinden yaşanan dolandırıcılık olayında Tahir K., mağdur olduğunu gerekçe gösterecek Balıkesir ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aralarında Bünyamin D'nin de olduğu 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, müştekinin hesabından şüphelilerin hesapları üzerinden para transferi yapıldığı yer aldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

İddianamede, Bünyamin D'nin, müştekiyi tanımadığını, bahse konu hesabın kendisine ait olduğunu, arkadaşı Özgür Ç.'nin kendisinden banka hesaplarının blokeli olduğunu ve haczin bulunduğunu söyleyerek banka hesaplarını istemesi üzerine şahsa güvenerek verdiğini, daha sonra hesabına bloke konulduğunu, dolandırıcılık olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği yer aldı.