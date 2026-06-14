Diyarbakır'da engelli kızı için rampa isteyen kadına komşu kürekle saldırdı

Diyarbakır'da akılalmaz olay...

10 Haziran'da Ergani ilçesi Dicle Mahallesi'nde engelli kızıyla yaşayan E.B., kızının evden rahat inip çıkabilmesi için Ergani Belediyesi’nden sokağa engelli rampası yapılmasını talep etti.

Bunun üzerine belediyeye ait ekipler, bölgede çalışma başlattı.

BELEDİYE GÖREVLİLERİYLE TARTIŞTI

Ancak E.B.’nin esnaf komşusu Mehmet Kaçar'ın eşi, çalışmalara müdahale ederek belediye görevlileriyle tartıştı.

Bir süre sonra evinden çıkarak duruma tepki gösteren E.B. ile Mehmet Kaçar arasında tartışma çıktı.

KÜREKLE SALDIRDI

Mehmet Kaçar, elindeki kürekle E.B.’ye saldırdı.

Küreğin sivri kısmının başına isabet etmesiyle E.B. yere yığıldı.

BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI

Kendi imkanlarıyla Ergani Devlet Hastanesi’ne giden E.B.’nin başına 12 dikiş atıldı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası E.B.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mehmet Kaçar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Mehmet Kaçar'ın elindeki kürekle E.B.’nin başına vurduğu ve kadının yere yığıldığı anlar ve belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada Mehmet Kaçar’ın eşinin işçilerle tartıştığı ve belediye çalışanlarını uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

"BANA VE BELEDİYEYE KÜFÜRLER SAVURDU"

E.B., daha önce de ölümle tehdit edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu evde engelli kızımla tek yaşıyoruz. Ben kızımı yola çıkaramıyordum. Belediyeden yardım istedim. Belediye birkaç basamak yapacaklarını söyledi ve ekipler geldi. Mehmet Kaçar’ın eşi, işçilere müdahale etti ve rampa yapılamadı. Onları kovdu gitti. Akşam Mehmet Kaçar geldi. Bana ve belediyeye küfürler savurdu. Ben de koşarak gittim, Mehmet Kaçar hemen vurdu. Kızımla tek yaşadığım için daha önce de beni ölümle kaç defa tehdit ettiler.

"SENİ ÖLDÜRÜP LEŞİNİ KÖPEKLERE YEDİRİRİM"

Bana ‘Seni öldüreceğim. Bu sokağı sana zindan edeceğim. Burada seni yaşatmam. Seni öldürüp leşini köpeklere yediririm. Hiç kimsenin haberi olmaz’ diye tehdit etti. Ben de emniyete gittim. Bana kürekle vurduğunda çok küfretti. Küfürlerle üstüme geldi. Kürekle hemen vurdu. İki yerime nasıl vurduysa ben düştüm. Eşi de yanındaydı, hiçbir şey demedi. Kalkmaya çalıştım, kalkamadım. Tekrar düştüm. Kalktım tekrar kürek almıştı eline.

"BENİ ÖLDÜRMEYE NİYETİ VARDI"

Beni öldürmeye niyeti vardı. Bizi kimsesiz zannetti. Can güvenliğimiz yok. Bu adam çıksa yine bana aynı öyle yapar. Yetkilerden rica ediyorum bu adam çıkmasın ve gereken cezayı alsın. Gözüme kadar kan girmiş ve ağrıyor. Kafama 12 dikiş atıldı. İnan ki bana kan kusturdular. Psikolojik baskıyla beni deli ettiler."