Diyarbakır'da hasarlı köprüde manzara izlediler

Diyarbakır ve Malatya sınırında yer alan köprüde yaşanan yapısal hasar, bölge halkını uyarılara rağmen durdurmadı. Araç trafiğine kapatılan köprüde, vatandaşların tehlikeyi göze alarak yürüyüş yapması endişe yarattı.

BARAJ SUYU KÖPRÜDE HASARA NEDEN OLDU

Çüngüş ile Pütürge ilçeleri arasında bağlantı sağlayan köprü, Karakaya Barajı’nda yapılan su tahliyeleri ve yükselen su seviyesi nedeniyle zarar gördü.

Su basıncının artmasıyla köprünün özellikle Malatya tarafındaki ayağında, ciddi yapısal deformasyon meydana geldi.

KÖPRÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yetkililer, oluşan hasar sonrası köprüyü güvenlik gerekçesiyle araç geçişine kapattı. Köprüdeki zayıflayan bağlantı noktalarının risk oluşturduğu ifade edildi.

Buna rağmen bazı vatandaşların köprüyü kullanmaya devam etmesi dikkat çekti.

KOPMA NOKTASINA GELEN BAĞLANTI

Köprünün Malatya ayağında oluşan çökme, yapının karayla bağlantısını kritik seviyeye getirdi. Uzmanların uyarılarına rağmen bölgede zaman zaman yaya geçişlerinin sürdüğü görüldü.

VATANDAŞLAR RİSKE RAĞMEN KÖPRÜDE

Tehlikeye rağmen bazı vatandaşların köprüye çıkarak baraj manzarasını izlediği, hatta yürüyüş yaptığı belirtildi. Bu durum olası bir çökme riskine karşı endişeleri artırdı.

Bölgedeki riskli durumun devam ettiği, köprü çevresinde ek güvenlik önlemleri alınmasının gündemde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.