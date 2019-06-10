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Öldürülen teröristin Merasim Sokak faili olduğu belirlendi

300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in, Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının da faili olduğu saptandı.

AA | 10.06.2019 - 09:37..
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği ile ilgili detaylara ulaşıldı.

TERÖR SALDIRISININ DA FAİLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Valilikten yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığınca, 7 Haziran'da Çavundur köyü mülki sınırlarında başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı terör saldırısının da faili olduğunun belirlendiği bildirildi.

Öldürülen teröristin Merasim Sokak faili olduğu belirlendi

2 TERÖRİST ETKSİZ HALE GETİRİLDİ

Gülen'in aynı zamanda, geçen yıl 5 Temmuz'da Yalımlı Mahallesi'nde "Remzi ve Mahmut Güler" isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da faili olduğu kaydedildi.

7 Haziran'da Çavundur köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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