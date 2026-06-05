Diyarbakır'da kuraklıktan etkilenen Devegeçidi Baraj Gölü, yağışlarla doldu

Bereketli yağışlar, kurumaya yüz tutmuş barajlara ve göllere can suyu oldu.

Yurt genelinden her gün baraj doluluk müjdeleri gelirken yeni müjde Diyarbakır'dan geldi.

KURAKLIK NEDENİYLE SU KAYBI YAŞADI

Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972 yılında kurulan ve 220 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Devegeçidi Baraj Gölü, son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle su kaybı yaşadı.

30 MİLYON METREKÜP SU TAKVİYESİ YAPILDI

İklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü baraj gölüne, 2019 yılında tarımsal sulamanın sürdürülebilmesi için Dicle Baraj Gölü’nden Kralkızı-Dicle Ana Sulama Kanalı aracılığıyla 30 milyon metreküp su takviyesi yapıldı.

YAĞIŞLARLA YENİDEN DOLDU

Su takviyesinin yanı sıra bu yıl kış ve bahar mevsimlerinde etkili olan yağışlarla Devegeçidi Baraj Gölü yeniden doldu.

Barajdaki doluluk seviyesi, drone ile görüntülendi.

"2019'DAN BERİ BÖYLE DOLMAMIŞTI"

Baraj gölüne yakın Avcısuyu Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Aslan, barajdaki doluluk oranının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Devegeçidi Barajı’na yakın Avcısuyu Mahallesi’nde yaşıyorum. Devegeçidi Barajı tarımsal sulama amaçlı kullanılıyor. Kar ve yağmur epey iyi yağdı ve baraj tamamen doldu. 2019’dan beri şu ana kadar böyle dolmamıştı.

2019’da barajda su olmadığı için Dicle ve Kralkızı barajlarından su takviyesi yapıldı. Yağışlar olmasa bile bu barajın doluluk oranı 2 yıla yetecek kadar var." dedi.