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Diyarbakır'da mal paylaşım kavgası: 4 yaralı

Silvan ilçesinde, baba ve oğulları arasında mal paylaşımı kavgası çıkınca 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 25.07.2019 - 17:03..
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Baba Mehmet Soran K. ile oğulları Barış ve Kutbettin K. arasında mal paylaşımı tartışması çıktı.

TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI

Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda silahlı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda, kavgayı ayırmak isteyen Habip U. ile Mehmet Soran, Barış ve Kutbettin K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLADI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi’ne oradan da Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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