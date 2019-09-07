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Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

İzmir'de temaslarda bulunan Ekrem İmamoğlu, evladını tekrar isteyen annelerin yanında olduğunu söyledi.

DHA | 07.09.2019 - 09:53..
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Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katılmak üzere İzmir'e gitti. Açılış öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile halkın arasına karışan İmamoğlu, burada soruları yanıtladı.

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edildiği için görevden alınan 3 HDP'li başkanı ziyaret etmek için Diyarbakır'a giden İmamoğlu'nun, HDP il başkanlığı önünde eylem yapan anneler hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu.

"ANNELERİN YANINDAYIM"

Ekrem İmamoğlu, bu konuda net bir açıklama yaptı.

İBB Başkanı, “Evladının teröre teslim olduğunu görerek, orada büyük bir feryatla oğlunu, evladını tekrar isteyen annelerin ben yanındayım. Biz, bu ülke insanı terörün kıskacına girmesin diye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin birçok yerine moral vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İmamoğlu: Eylem yapan annelerin yanındayım VİDEO

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

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