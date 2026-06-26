DMM, NATO zirvesinin olduğu günlerde sokağa çıkma yasağı iddiasını yalanladı

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor.

32 devlet ve hükümet liderinin buluşacağı dev zirve öncesi sosyal medyada, birçok yalan dolaşıma girdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİASINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan yalanlar ile ilgili açıklamalar paylaştı.

DMM, NATO zirvesinin düzenleneceği 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarını yalanladı.

"HUKUKİ SÜREÇLER YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin başkenti Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır.

Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."

"MACRON İÇİN DİKMEN VADİSİ KAPANACAK" İDDİASI DA YALANLANDI

DMM'den dün de zirveye katılacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah koşusu için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı ve NATO liderlerinin göz zevki için binaların önüne set çekildiği iddiaları hakkında yalanlama açıklamaları paylaşıldı.