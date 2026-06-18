DMM'den 'NATO Zirvesi' adıyla dolandırıcılığa karşı uyarı

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihileri arasında Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor.

Başkent bu kritik diplomasi buluşmasına hazırlanırken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) önemli bir uyarı geldi.

Yapılan açıklamaya göre; NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek vatandaşlara ve kamu kurumu çalışanlara yönelik organize siber dolandırıcılık girişimleri tespit edildi.

Vatandaşları bu girişimlere karşı uyarılırken, resmi kanallar dışındaki hiçbir iddia ve talebe itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

"PANİK OLUŞTURMAYI AMAÇLAYAN İÇERİKLERLE KULLANICILARI HEDEF ALMAKTADIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek vatandaşlarımıza ve kamu kurumu çalışanlarına yönelik organize siber dolandırıcılık girişimlerinin olduğu tespit edilmiştir.



Söz konusu dolandırıcılık girişimleri; e-posta, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden "Hesabınız askıya alınacak", "24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın" gibi asılsız ve panik oluşturmayı amaçlayan içeriklerle kullanıcıları hedef almaktadır.”

"BU İLETİLER TAMAMEN BİRER DOLANDIRICILIK TUZAĞIDIR"

“Kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek gönderilen bu iletiler tamamen oltalama (phishing) amaçlı birer dolandırıcılık tuzağıdır.



Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden "güvenlik doğrulaması" talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır.Kamuoyunun ve kurum çalışanlarının siber dolandırıcılık mağduru olmaması adına, resmi kanallar dışındaki hiçbir iddia ve talebe itibar etmemesi önemle rica olunur.”